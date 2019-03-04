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Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото

04 марта 2019 07:59
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Новости США. В США из-за урагана погибли более 20 человек, около 40 – пострадали,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Известно, что среди жертв есть дети.

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-1

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-3

Несколько торнадо обрушились на штаты Алабама и Джорджия накануне. А жители некоторых округов наблюдали смерчи. В результате разгула стихии есть также пропавшие без вести. Однако ночью власти были вынуждены приостановить поиски, посчитав условия слишком опасными.

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-6

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-8

В связи с тяжелой погодной ситуацией в штате Алабама объявлен режим чрезвычайного положения.

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-11

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-13

Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото-15

# Ураганы # Фотофакт

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