Смертельное торнадо в США: разрушительные последствия в 7 фото

Новости США. В США из-за урагана погибли более 20 человек, около 40 – пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что среди жертв есть дети.

Несколько торнадо обрушились на штаты Алабама и Джорджия накануне. А жители некоторых округов наблюдали смерчи. В результате разгула стихии есть также пропавшие без вести. Однако ночью власти были вынуждены приостановить поиски, посчитав условия слишком опасными.