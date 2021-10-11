В Мексике перехватили лодку наркоторговцев, на борту было более 4 тонн запрещённых веществ

Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики перехватили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики перехватили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В захваченном ими катере контрабандистов оказалось более четырех тонн запрещенных веществ. Сама операция напоминала остросюжетный фильм. Для того чтобы поймать скоростную лодку наркоторговцев, военным понадобилось два вертолета и несколько катеров.
Несмотря на это погоня продолжалась довольно долго. Контрабандистам было что терять. Страх потерять запретный товар оказался сильнее страха быть пойманным.