Прямой эфир

В Мексике перехватили лодку наркоторговцев, на борту было более 4 тонн запрещённых веществ

11 октября 2021 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Военно-морские силы Мексики перехватили крупную партию наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мексике перехватили лодку наркоторговцев, на борту было более 4 тонн запрещённых веществ-1

В захваченном ими катере контрабандистов оказалось более четырех тонн запрещенных веществ. Сама операция напоминала остросюжетный фильм. Для того чтобы поймать скоростную лодку наркоторговцев, военным понадобилось два вертолета и несколько катеров.  

В Мексике перехватили лодку наркоторговцев, на борту было более 4 тонн запрещённых веществ-4

Несмотря на это погоня продолжалась довольно долго. Контрабандистам было что терять. Страх потерять запретный товар оказался сильнее страха быть пойманным.  

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажирский автобус упал в реку в Китае. 13 человек пропали без вести
11 октября 2021 08:48

Пассажирский автобус упал в реку в Китае. 13 человек пропали без вести

Евросоюз осуждает Польшу за решение о превосходстве национальных законов
11 октября 2021 08:44

Евросоюз осуждает Польшу за решение о превосходстве национальных законов

В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления
11 октября 2021 08:42

В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления