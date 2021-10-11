Евросоюз осуждает Польшу за решение о превосходстве национальных законов

Первыми резко отреагировали политики. МИД Франции оценил этот шаг, как атаку на Европейский союз и даже допустил выход Польши из сообщества. Министр иностранных дел Люксембурга заявил, что Варшава играет с огнем. Но самая активная полемика развернулась в Германии.

Авторитетное немецкое издание «Шпигель» опубликовало большую статью о том, как Польша не хочет уважать законы и принципы Евросоюза. Как считают в Германии, Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает от него деньги. Надо просто перестать ее финансово подкармливать. И это самое мягкое мнение. Впрочем, все это понимают и в самой Польше. Экс-премьер Туск обвинил правящую партию в желании вывести Польшу из ЕС. В Варшаве и многих крупных городах прошли многотысячные акции протеста против спорного решения Конституционного судa. Люди несли плакаты «Мы остаемся!», «Мы – Европа!». Неизвестно, услышит ли руководство страны глас народа.