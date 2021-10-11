Пассажирский автобус упал в реку в Китае. 13 человек пропали без вести

Машина слетела с трассы и оказалась в воде. Все, кто мог выбраться, залезли на крышу и ждали помощи. Из-за сильного течения реки люди боялись добираться до берега вплавь. Как стало известно, в салоне находился 51 пассажир. 38 из них удалось спасти. 13 человек числятся пропавшими без вести, ведется их поиск. На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели.