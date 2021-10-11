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Пассажирский автобус упал в реку в Китае. 13 человек пропали без вести

11 октября 2021 08:48
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Новости Китая. В Китае упал в реку пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пассажирский автобус упал в реку в Китае. 13 человек пропали без вести-1

Машина слетела с трассы и оказалась в воде. Все, кто мог выбраться, залезли на крышу и ждали помощи. Из-за сильного течения реки люди боялись добираться до берега вплавь. Как стало известно, в салоне находился 51 пассажир. 38 из них удалось спасти. 13 человек числятся пропавшими без вести, ведется их поиск. На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. 

# Авария в Китае # Фотофакт

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