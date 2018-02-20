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В Дании задержан мужчина, который напал с топором на молодую пару и ограбил банк

20 февраля 2018 12:14
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Новости Дании. В Дании задержан мужчина, которого разыскивали в течение последних дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие двое суток он совершил сразу несколько дерзких нападений.  

В Дании задержан мужчина, который напал с топором на молодую пару и ограбил банк-1

В первом случае накинулся с топором на молодую пару, после чего скрылся. На следующий день мужчина ограбил банк.  

20 февраля в одном из отелей Копенгагена он был взят под стражу. Выяснилось, что две недели назад этот человек вышел из тюрьмы, где провел три года за вооруженные ограбления.  

# Фотофакт # Нападение

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