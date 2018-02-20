В Дании задержан мужчина, который напал с топором на молодую пару и ограбил банк

Новости Дании. В Дании задержан мужчина, которого разыскивали в течение последних дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие двое суток он совершил сразу несколько дерзких нападений.

В первом случае накинулся с топором на молодую пару, после чего скрылся. На следующий день мужчина ограбил банк.

20 февраля в одном из отелей Копенгагена он был взят под стражу. Выяснилось, что две недели назад этот человек вышел из тюрьмы, где провел три года за вооруженные ограбления.