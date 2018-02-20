Прямой эфир

В Аргентине природные пожары уничтожают поля и леса. Потушить огонь мешает сухая и ветреная погода

20 февраля 2018 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Природные пожары уничтожают поля и леса в аргентинской провинции Ла-Пампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине природные пожары уничтожают поля и леса. Потушить огонь мешает сухая и ветреная погода-1

Только за февраль стихия превратила в пепел 800 тысяч гектаров растительности. Сотни специалистов задействованы в тушении огня, но взять ситуацию под контроль не удается: мешает сухая и ветреная погода.  

Причиной большинства возгораний стали грозы с молниями. На помощь пожарным в Ла-Пампу направлены сотрудники из двух соседних городов.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Дании задержан мужчина, который напал с топором на молодую пару и ограбил банк
20 февраля 2018 12:14

В Дании задержан мужчина, который напал с топором на молодую пару и ограбил банк

Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета
20 февраля 2018 09:12

Церковные шпили в Британии будут использовать для раздачи беспроводного интернета

Атомные электростанции с 16 реакторами планируют запустить в Саудовской Аравии в ближайшие 20 лет
20 февраля 2018 09:08

Атомные электростанции с 16 реакторами планируют запустить в Саудовской Аравии в ближайшие 20 лет