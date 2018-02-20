В Аргентине природные пожары уничтожают поля и леса. Потушить огонь мешает сухая и ветреная погода

Новости Аргентины. Природные пожары уничтожают поля и леса в аргентинской провинции Ла-Пампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за февраль стихия превратила в пепел 800 тысяч гектаров растительности. Сотни специалистов задействованы в тушении огня, но взять ситуацию под контроль не удается: мешает сухая и ветреная погода.

Причиной большинства возгораний стали грозы с молниями. На помощь пожарным в Ла-Пампу направлены сотрудники из двух соседних городов.