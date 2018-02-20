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40 землетрясений за несколько дней. Японскому острову Кюсю угрожает извержение сразу нескольких вулканов

20 февраля 2018 12:43
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Новости Японии. Извержение сразу нескольких вулканов угрожает японскому острову Кюсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют землетрясения, которых за последние несколько дней здесь было зафиксировано около сорока.  

40 землетрясений за несколько дней. Японскому острову Кюсю угрожает извержение сразу нескольких вулканов-1

Поскольку на острове много гостиниц, построенных на горячих источниках, опасность нависла и над туристами. Чтобы избежать жертв и пострадавших среди жителей и иностранных гостей, вокруг трех огнедышащих гор установлена запретная зона.  

Напомним, один из каменных исполинов гряды Кирисима просыпался последний раз в 2011 году.  

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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