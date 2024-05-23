В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса

В Мексике число погибших в результате обрушения декоративной стены на митинге в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Хорхе Майнеса достигло девяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 50 получили ранения. В их числе и политик, на которого упали декорации. После короткого интервью для прессы его госпитализировали.

Хорхе Альварес Майнес, кандидат в президенты от Партии гражданского движения:

Я заметил, как барабаны музыкантов из группы, которая собиралась играть, вот-вот взорвутся. Когда коллеги это заметили, они побежали в разные стороны; некоторые отскочили от сцены, а я отпрыгнул назад.