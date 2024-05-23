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В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса

23 мая 2024 07:56
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В Мексике число погибших в результате обрушения декоративной стены на митинге в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Хорхе Майнеса достигло девяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса-1

Еще 50 получили ранения. В их числе и политик, на которого упали декорации. После короткого интервью для прессы его госпитализировали. 

В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса-4

Хорхе Альварес Майнес, кандидат в президенты от Партии гражданского движения:
Я заметил, как барабаны музыкантов из группы, которая собиралась играть, вот-вот взорвутся. Когда коллеги это заметили, они побежали в разные стороны; некоторые отскочили от сцены, а я отпрыгнул назад.

В Мексике 9 человек погибли из-за обрушения стены на предвыборной кампании Хорхе Майнеса-7

После происшествия на место прибыли отряды национальной гвардии и армии Мексики. По уточненным данным, жертвами ЧП стали восемь взрослых и один ребенок. Согласно видеозаписям, мощный порыв ветра обрушил на выступающих стоящий за их спинами большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии.

# ЧП

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