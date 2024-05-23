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Франция испытала ракету, способную нести ядерный заряд

23 мая 2024 07:16
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Франция провела первое испытание ракеты, которая способна нести ядерный заряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция испытала ракету, способную нести ядерный заряд-1

Пуск прошел успешно, а в целом мероприятие «демонстрирует превосходство и оперативную надежность» таких ракет, заявил министр обороны страны. По его словам, сейчас уточняются задачи, изложенные в Законе о военном планировании в отношении сил ядерного сдерживания. Этот документ предусматривает выделение более 400 миллиардов евро на военные расходы Франции в ближайшие шесть лет.

# Международная политика

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