Франция испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Франция провела первое испытание ракеты, которая способна нести ядерный заряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция провела первое испытание ракеты, которая способна нести ядерный заряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пуск прошел успешно, а в целом мероприятие «демонстрирует превосходство и оперативную надежность» таких ракет, заявил министр обороны страны. По его словам, сейчас уточняются задачи, изложенные в Законе о военном планировании в отношении сил ядерного сдерживания. Этот документ предусматривает выделение более 400 миллиардов евро на военные расходы Франции в ближайшие шесть лет.