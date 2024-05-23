Франция испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Пуск прошел успешно, а в целом мероприятие «демонстрирует превосходство и оперативную надежность» таких ракет, заявил министр обороны страны. По его словам, сейчас уточняются задачи, изложенные в Законе о военном планировании в отношении сил ядерного сдерживания. Этот документ предусматривает выделение более 400 миллиардов евро на военные расходы Франции в ближайшие шесть лет.