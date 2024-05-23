В Польше обсуждают возможность уничтожать над Украиной ракеты РФ

Польша изучает возможность использования своих противовоздушных систем против российских ракет, но пока решение не принято, заявил представитель Министерства иностранных дел Павел Вронский. Об этом пишет РИА Новости.

Этот вопрос обсуждается с правовой и технической стороны. Киев ранее обратился к Варшаве с такой инициативой. Переговоры начались после нарушения якобы российской ракетой воздушного пространства Польши. Сейчас обсуждается возможность сбивать такие ракеты над Украиной и соответствующие правовые последствия.

При этом вопрос о передаче Украине зенитных систем не обсуждается. Польские военные сообщили, что воздушное пространство Польши было нарушено российской ракетой. Посол РФ в Варшаве отказался посетить МИД Польши по этому вопросу.

Запад все больше говорит о прямом вмешательстве в украинский конфликт. В Кремле назвали ситуацию беспрецедентной эскалацией, требующей внимания и принятия мер.