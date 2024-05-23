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В Польше обсуждают возможность уничтожать над Украиной ракеты РФ

23 мая 2024 07:39
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Польша изучает возможность использования своих противовоздушных систем против российских ракет, но пока решение не принято, заявил представитель Министерства иностранных дел Павел Вронский. Об этом пишет РИА Новости.

Этот вопрос обсуждается с правовой и технической стороны. Киев ранее обратился к Варшаве с такой инициативой. Переговоры начались после нарушения якобы российской ракетой воздушного пространства Польши. Сейчас обсуждается возможность сбивать такие ракеты над Украиной и соответствующие правовые последствия. 

При этом вопрос о передаче Украине зенитных систем не обсуждается. Польские военные сообщили, что воздушное пространство Польши было нарушено российской ракетой. Посол РФ в Варшаве отказался посетить МИД Польши по этому вопросу. 

Запад все больше говорит о прямом вмешательстве в украинский конфликт. В Кремле назвали ситуацию беспрецедентной эскалацией, требующей внимания и принятия мер.

# Международная политика

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