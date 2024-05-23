Норвегия хочет запретить въезд в страну российским туристам

Норвегия собирается усилить въездные ограничения для россиян, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства. Во въезде в страну будет отказано россиянам, приезжающим в Норвегию по причинам не первостепенной важности. Об этом пишет РИА Новости.

Нововведения, вступающие в силу 29 мая, коснутся и тех, кто получал визу из других стран Шенгенского соглашения. Исключение могут составить родственники, работники и студенты. В Норвегии пристально следят за ситуацией на границе и готовы предпринять меры в случае необходимости.

С весны 2022 года Норвегия практически не выдавала россиянам туристические визы. После того как ЕС прекратил действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, получение шенгенской визы стало сложнее и дороже, а некоторые страны закрыли свои границы для российских туристов. Хотя Норвегия не является членом ЕС, она участвует в Шенгенском соглашении.