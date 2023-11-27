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В Рио-де-Жанейро температура воздуха приближается к 60 градусам

27 ноября 2023 06:19
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Экологические бедствия в Южной Америке становятся причиной исчезновения природных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рио-де-Жанейро температура воздуха приближается к 60 градусам-1

В Перу растаяло более половины ледников за последние 60 лет. Повышение среднегодовой температуры привело и к разрушению уникальной биосферы. В центре материка бушует пожар на болотах Пантанал. За первые две недели ноября выгорело более 700 тысяч гектаров.

В Рио-де-Жанейро температура воздуха приближается к 60 градусам-4

А в бразильском Рио-де-Жанейро температура приближается к 60 градусам. Власти страны объявили чрезвычайное положение в 15 штатах.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии # Фотофакт

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