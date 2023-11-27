В Рио-де-Жанейро температура воздуха приближается к 60 градусам

В Перу растаяло более половины ледников за последние 60 лет. Повышение среднегодовой температуры привело и к разрушению уникальной биосферы. В центре материка бушует пожар на болотах Пантанал. За первые две недели ноября выгорело более 700 тысяч гектаров.