Более 9,5 тысячи человек погибли в результате палестино-израильского конфликта

Бойцы ЦАХАЛ продолжают продвижение в сектор Газа. По информации Минобороны, теперь израильские силы действуют на большей глубине внутри анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения закрепились в северной части и перебрасывают туда живую силу и технику. Гражданское население вновь призвали как можно скорее перебраться в южную часть анклава. При этом продолжаются интенсивные удары по сектору.