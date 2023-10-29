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Более 9,5 тысячи человек погибли в результате палестино-израильского конфликта

29 октября 2023 13:51
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Бойцы ЦАХАЛ продолжают продвижение в сектор Газа. По информации Минобороны, теперь израильские силы действуют на большей глубине внутри анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 9,5 тысячи человек погибли в результате палестино-израильского конфликта-1

Подразделения закрепились в северной части и перебрасывают туда живую силу и технику. Гражданское население вновь призвали как можно скорее перебраться в южную часть анклава. При этом продолжаются интенсивные удары по сектору.

Более 9,5 тысячи человек погибли в результате палестино-израильского конфликта-4

За последние сутки Израиль атаковал более 500 объектов ХАМАС. В Газе нет самого необходимого: еды, воды, электричества и медикаментов. В отчаянии местные жители разграбили склад ООН с гуманитарной продовольственной помощью. По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 9,5 тысячи человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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