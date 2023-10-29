Прямой эфир

В Германии выпустили манифест, который объяснил правила поведения мигрантам

29 октября 2023 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В немецком таблоиде Bild am Sonntag было опубликовано воззвание к жителям Германии, в котором разъяснялись базовые принципы мирного существования в стране. Об этом пишет ТАСС.

Это случилось на фоне демонстраций против Израиля и насильственных действий палестинских активистов. В обращении подчеркнуто, что у каждого человека есть право на свободное исповедание религии, выбор партнера, уважительное отношение к полиции и равноправие в семье. В нем также осуждаются насилие в семьях, многоженства, ношение ножей, сожжение флагов других государств и подчеркивается потребность в изучении немецкого языка. В Германии в связи с палестино-израильским кризисом прошло более 200 митингов в поддержку Израиля и более 130 пропалестинских демонстраций.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв на шахте в Казахстане увеличилось до 42
29 октября 2023 10:39

Число жертв на шахте в Казахстане увеличилось до 42

Жители Болгарии выбирают руководство местных органов власти
29 октября 2023 10:35

Жители Болгарии выбирают руководство местных органов власти

Уничтожено 150 подземных тоннелей. Израиль объявил о начале нового этапа военной операции в Газе
29 октября 2023 10:34

Уничтожено 150 подземных тоннелей. Израиль объявил о начале нового этапа военной операции в Газе