В Германии выпустили манифест, который объяснил правила поведения мигрантам

В немецком таблоиде Bild am Sonntag было опубликовано воззвание к жителям Германии, в котором разъяснялись базовые принципы мирного существования в стране. Об этом пишет ТАСС.

Это случилось на фоне демонстраций против Израиля и насильственных действий палестинских активистов. В обращении подчеркнуто, что у каждого человека есть право на свободное исповедание религии, выбор партнера, уважительное отношение к полиции и равноправие в семье. В нем также осуждаются насилие в семьях, многоженства, ношение ножей, сожжение флагов других государств и подчеркивается потребность в изучении немецкого языка. В Германии в связи с палестино-израильским кризисом прошло более 200 митингов в поддержку Израиля и более 130 пропалестинских демонстраций.