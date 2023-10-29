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Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность

29 октября 2023 14:04
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Новости Казахстана. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сейчас ведутся активные поиски четырех шахтеров. Однако работе спасателей мешают обломки оборудования и обвалы породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность-1

В стране сегодня объявлен день траура. Президент Казахстана поручил оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия. 

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность-4

Напомним, ЧП в шахте произошло 28 октября. В момент инцидента под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной трагедии считается взрыв метана. 

# Авария # Новости Казахстана # Фотофакт

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