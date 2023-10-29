Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность
Новости Казахстана. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сейчас ведутся активные поиски четырех шахтеров. Однако работе спасателей мешают обломки оборудования и обвалы породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране сегодня объявлен день траура. Президент Казахстана поручил оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.
Напомним, ЧП в шахте произошло 28 октября. В момент инцидента под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной трагедии считается взрыв метана.