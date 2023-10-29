Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность

Новости Казахстана. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, сейчас ведутся активные поиски четырех шахтеров. Однако работе спасателей мешают обломки оборудования и обвалы породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране сегодня объявлен день траура. Президент Казахстана поручил оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.