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В Мехико прошла масштабная акция протеста из-за высоких цен на аренду жилья

21 июля 2025 08:33
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Масштабная акция протеста остановила жизнь мексиканской столицы. Десятки тысяч человек вышли на улицы города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико прошла масштабная акция протеста из-за высоких цен на аренду жилья-2

Люди требовали от властей снизить арендную плату, которая стала неподъемной для миллионов жителей Мехико. Они вынуждены покидать дома и квартиры и перебираться в пригород. По мнению протестующих, домовладельцы регулярно поднимают аренду, чтобы выселить жильцов и сдавать площади более состоятельным иностранцам. Власти, опасаясь погромов и беспорядков, вывели на улицы усиленные наряды полиции. 

# Мексика # Протесты

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