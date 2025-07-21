В Мехико прошла масштабная акция протеста из-за высоких цен на аренду жилья

Масштабная акция протеста остановила жизнь мексиканской столицы. Десятки тысяч человек вышли на улицы города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требовали от властей снизить арендную плату, которая стала неподъемной для миллионов жителей Мехико. Они вынуждены покидать дома и квартиры и перебираться в пригород. По мнению протестующих, домовладельцы регулярно поднимают аренду, чтобы выселить жильцов и сдавать площади более состоятельным иностранцам. Власти, опасаясь погромов и беспорядков, вывели на улицы усиленные наряды полиции.