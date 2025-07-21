Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться на этой неделе в Стамбуле

Возможно, переговоры между российскими и украинскими представителями пройдут в Стамбуле в конце недели. Даты пока обсуждаются – ориентировочно в среду или четверг. Об этом пишет РИА Новости.

Решение о встрече поступило от украинской стороны, и Москва его поддержала.

Ранее уже состоялись два раунда прямых переговоров, в ходе которых был осуществлен обмен пленными, возвращены тела погибших, а также были рассмотрены проекты документов по урегулированию конфликта.

Дата проведения третьей встречи пока не назначена, но стороны заявляют о готовности продолжать диалог.

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