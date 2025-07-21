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Более 100 человек пропали без вести при пожаре на пассажирском судне в Индонезии

21 июля 2025 08:30
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По меньшей мере три человека погибли при пожаре на пассажирском судне в Индонезии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек пропали без вести при пожаре на пассажирском судне в Индонезии-2

Огонь вспыхнул на нижней палубе. Возникла паника, люди стали прыгать за борт. На помощь направились находившиеся рядом рыболовецкие катера и спасатели. Они достали из воды около 150 человек, еще 130 на данный момент числятся пропавшими без вести. По данным властей, в момент ЧП на судне находились почти 300 пассажиров. Причины пожара выясняются.

# Пожар

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