Прямой эфир

В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

15 февраля 2017 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Малайзии. В Малайзии задержали подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера.

18-летнюю девушку арестовали в аэропорту Куала-Лумпур.

По одним данным, она является гражданкой Вьетнама. По другим, хотела вылететь в эту страну. По предварительной информации, на Ким Чон Нама напали две женщины. Это произошло в понедельник.

При этом остается непонятным, как именно был убит брат северокорейского лидера.

По одной из версий, с помощью отравленных игл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше будет размещена бригада боевой авиации США
15 февраля 2017 14:31

В Польше будет размещена бригада боевой авиации США

В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: при тушении погиб пилот вертолета
15 февраля 2017 12:31

В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: при тушении погиб пилот вертолета

Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали
15 февраля 2017 11:30

Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали