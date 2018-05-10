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В Малайзии премьер-министром станет 92-летний политик

10 мая 2018 09:36
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Новости Малайзии. В Малайзии подвели официальные итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малайзии премьер-министром станет 92-летний политик-1

Явка на участках, по данным избирательной комиссии, составила 76 %. Победу одержала оппозиционная коалиция во главе с бывшим премьер-министром страны Махатхиром Мохамадом. «Альянс надежды» сместил правящий более 60 лет подряд «Национальный фронт». Впервые оппозиционеры займут так много (113) кресел в парламенте. Это на одно больше, чем требуется, для формирования правительства.

В Малайзии премьер-министром станет 92-летний политик-4

Теперь Махатхир Мохамад может стать старейшим премьер-министром в мире. Политику уже 92 года.

# Необычное # Махатхир Мохамад # Фотофакт

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