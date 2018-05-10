В Малайзии премьер-министром станет 92-летний политик

Явка на участках, по данным избирательной комиссии, составила 76 %. Победу одержала оппозиционная коалиция во главе с бывшим премьер-министром страны Махатхиром Мохамадом. «Альянс надежды» сместил правящий более 60 лет подряд «Национальный фронт». Впервые оппозиционеры займут так много (113) кресел в парламенте. Это на одно больше, чем требуется, для формирования правительства.