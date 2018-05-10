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Британская полиция ищет Розовую пантеру: вор украл драгоценностей более чем на 2 миллиона евро

10 мая 2018 09:09
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Новости Великобритании. Британская полиция объявила в розыск грабителя по прозвищу Розовая пантера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская полиция ищет Розовую пантеру: вор украл драгоценностей более чем на 2 миллиона евро-1

Злоумышленника, укравшего ювелирные изделия на сумму более 2 миллионов евро, ищут по всей Европе. Речь идет о трех кольцах с бриллиантами, которые были представлены публике на художественной выставке в Королевском госпитале Лондона. Также мужчину подозревают в других крупных хищениях в странах Евросоюза.

# Кража # Фотофакт

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