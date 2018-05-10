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В Индонезии подавлен тюремный бунт, в ходе которого убили 5 охранников

10 мая 2018 09:33
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Новости Индонезии. Службы безопасности Индонезии подавили бунт в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии подавлен тюремный бунт, в ходе которого убили 5 охранников-1

Беспорядки, в ходе которых заключенные убили пятерых охранников, вспыхнули вечером 9 мая. Чтобы взять ситуацию под контроль и минимизировать число жертв, было принято решение провести спецоперацию. Большинство арестантов сдались полиции добровольно.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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