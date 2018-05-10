В Индонезии подавлен тюремный бунт, в ходе которого убили 5 охранников

Новости Индонезии. Службы безопасности Индонезии подавили бунт в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Службы безопасности Индонезии подавили бунт в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки, в ходе которых заключенные убили пятерых охранников, вспыхнули вечером 9 мая. Чтобы взять ситуацию под контроль и минимизировать число жертв, было принято решение провести спецоперацию. Большинство арестантов сдались полиции добровольно.