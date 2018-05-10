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Шоколадные реки: в Польше на трассе перевернулся грузовик с шоколадом

10 мая 2018 09:03
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Новости Польши. Нестандартное ДТП произошло в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоколадные реки: в Польше на трассе перевернулся грузовик с шоколадом-1

На трассе между Варшавой и Познанью перевернулся грузовик с жидким шоколадом. Большегруз врезался в ограждение и упал на бок, в результате чего на дорогу вылилось 12 тонн сладкого содержимого цистерны.

Шоколадные реки: в Польше на трассе перевернулся грузовик с шоколадом-4

Чтобы собрать растекшийся по трассе шоколад, сотрудникам экстренных служб пришлось консультироваться с кондитерами.

# Курьезы # Фотофакт

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