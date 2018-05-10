Шоколадные реки: в Польше на трассе перевернулся грузовик с шоколадом

Новости Польши. Нестандартное ДТП произошло в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Нестандартное ДТП произошло в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассе между Варшавой и Познанью перевернулся грузовик с жидким шоколадом. Большегруз врезался в ограждение и упал на бок, в результате чего на дорогу вылилось 12 тонн сладкого содержимого цистерны.
Чтобы собрать растекшийся по трассе шоколад, сотрудникам экстренных служб пришлось консультироваться с кондитерами.