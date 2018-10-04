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В Малайзии погибли шесть дайверов, которые пытались спасти пропавшего подростка

04 октября 2018 14:15
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Новости Малайзии. В Малайзии в ходе поисково-спасательной операции погибли шесть дайверов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты разыскивали в затопленном карьере подростка, который пропал накануне во время рыбалки с друзьями.

В Малайзии погибли шесть дайверов, которые пытались спасти пропавшего подростка-1

После погружения аквалангисты не смогли справиться с сильным течением, и их затянуло в водоворот. Команда в течение 30 минут пыталась вытащить коллег на берег. Когда им это удалось, было уже поздно. Реанимировать ни одного из дайверов не удалось.

# Несчастный случай # Фотофакт

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