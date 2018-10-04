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В Испании погибла забытая отцом в автомобиле девочка

04 октября 2018 13:12
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Новости Испании. В Мадриде умерла годовалая девочка. Отец малышки забыл её в машине.  

Как сообщает газета АВС, 3 октября около девяти утра по местному времени мужчина вёз дочь в детский сад. Однако гражданин забыл девочку в автомобиле и ушёл.  

Около четырёх вечера мама малышки пришла в учреждение общественного воспитания детей дошкольного возраста, чтобы забрать дочь. Воспитатели сказали женщине, что ребёнка не было весь день.  

Мать девочки немедленно позвонила мужу, который вспомнил, что не отвёл дочь в детсад. Женщина взяла ключи, направилась к машине и вызвала врачей. Прибывшие медики 45 минут проводили реанимацию, но малышка погибла.  

Обстоятельства трагедии выясняются.  

Летом 2018 года в Минске молодая мать случайно закрыла в машине грудного ребёнка.  

Младенца спасали сотрудники МЧС – здесь подробности.  

# Гибель детей

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