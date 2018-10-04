В Испании погибла забытая отцом в автомобиле девочка

Новости Испании. В Мадриде умерла годовалая девочка. Отец малышки забыл её в машине.

Как сообщает газета АВС, 3 октября около девяти утра по местному времени мужчина вёз дочь в детский сад. Однако гражданин забыл девочку в автомобиле и ушёл.

Около четырёх вечера мама малышки пришла в учреждение общественного воспитания детей дошкольного возраста, чтобы забрать дочь. Воспитатели сказали женщине, что ребёнка не было весь день.

Мать девочки немедленно позвонила мужу, который вспомнил, что не отвёл дочь в детсад. Женщина взяла ключи, направилась к машине и вызвала врачей. Прибывшие медики 45 минут проводили реанимацию, но малышка погибла.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Летом 2018 года в Минске молодая мать случайно закрыла в машине грудного ребёнка.