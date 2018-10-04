Арт-ярмарка Frieze Art в Лондоне: необычные инсталляции и провакационные скульптуры

Новости Великобритании. 4 октября в Лондоне открылась одна из самых известных в мире арт-ярмарок, посвященных только современному искусству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Frieze Art собрал творения молодых художников и уже легенд жанра. Провокационные анатомические скульптуры, неоновые работы, чумные цветы... В Риджентс-парке можно провести не один час, пытаясь разгадать творческий полет новомодных художников, авторов неоднозначных инсталляций и взгляда на мир разрешенных запретов.