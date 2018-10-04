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В Германии состоялись заплывы по озеру в тыквах: видеофакт

04 октября 2018 13:03
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Новости Германии. Необычные состязания прошли на западе Германии. Участники должны были переплыть озеро, сидя вместо лодок в гигантских тыквах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии состоялись заплывы по озеру в тыквах: видеофакт-1

Победу одерживал тот, кто первым касался веслом веревки, натянутой на расстоянии 35 метров от берега. Чтобы выстрогать такую лодку, тыква для заготовки должна весить не менее 250 килограммов, поэтому выращивали их из специальных семян.

Главный приз гонки – 300 евро, однако участники в один голос говорят: стать частью этого приключения – бесценно.

# Необычное # Фотофакт

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