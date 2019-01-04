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В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома

04 января 2019 08:26
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Новости России. В Магнитогорске опознаны тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-1

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-3

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-5

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-7

Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и проходила круглые сутки. 3 января было объявлено о ее завершении.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. В первые часы после обрушения перекрытий в подъезде жилого дома были спасены 18 человек.

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-10

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-12

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома-14

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