Лувр принял рекордное количество посетителей в 2018 году

Новости Франции. Рекордному числу гостей рады в Лувре, где установлен новый рекорд по количеству посетителей, если оставались на ночевку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2018 года, парижский музей принял 10 млн человек, это на 25 % больше по сравнению с рекордным 2017 годом.

Такого высокого показателя посещаемости не достиг ни один музей в мире. По мнению директора Жана-Люка Мартинеса, это число является беспрецедентным для международного музея изобразительных искусств и антиквариата и связано с восстановлением международного туризма во Франции.

Ведь из-за атак террористов в последние годы количество иностранных посетителей, которые составляют почти три четверти всего числа экскурсантов, заметно сократилось. В основном, это туристы из США, Китая, Европейского союза и Бразилии.