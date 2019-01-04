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Въезд в Венецию для туристов стал платным

04 января 2019 07:29
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Новости Италии. Въезд в Венецию стал платным. Раньше гости города должны были оплатить туристический налог, если оставались на ночевку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезд в Венецию для туристов стал платным-1

Теперь же за каждый въезд в Венецию, даже на несколько часов, придется отдать от 10 до 20 евро в зависимости от сезона. Благодаря туристическому налогу, к примеру, в 2017 году, удалось собрать пошлину от 10 миллионов туристов. А его новый формат, позволит охватить до 27 миллионов отдыхающих. По предварительным подсчетам, это около 50 миллионов евро.

# Туризм # Фотофакт

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