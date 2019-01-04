Въезд в Венецию для туристов стал платным

Новости Италии. Въезд в Венецию стал платным. Раньше гости города должны были оплатить туристический налог, если оставались на ночевку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь же за каждый въезд в Венецию, даже на несколько часов, придется отдать от 10 до 20 евро в зависимости от сезона. Благодаря туристическому налогу, к примеру, в 2017 году, удалось собрать пошлину от 10 миллионов туристов. А его новый формат, позволит охватить до 27 миллионов отдыхающих. По предварительным подсчетам, это около 50 миллионов евро.