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В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения

14 ноября 2022 09:12
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Новости Испании. В Мадриде сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против политики местных властей в области здравоохранения. По мнению демонстрантов, она уничтожает систему оказания медпомощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения-1

Сокращение финансирования привело к массовому увольнению медиков, прекращена профилактика заболеваний, растут очереди пациентов, которым нужна консультация специалистов. Притом что Мадрид является самым богатым регионом Испании, он меньше всего тратит на первичную медико-санитарную помощь. Протестующие, по словам организаторов марша это около 600 тысяч человек, требовали отставки главы регионального правительства.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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