В Мадриде сотни тысяч людей протестуют против политики здравоохранения

Новости Испании. В Мадриде сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против политики местных властей в области здравоохранения. По мнению демонстрантов, она уничтожает систему оказания медпомощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращение финансирования привело к массовому увольнению медиков, прекращена профилактика заболеваний, растут очереди пациентов, которым нужна консультация специалистов. Притом что Мадрид является самым богатым регионом Испании, он меньше всего тратит на первичную медико-санитарную помощь. Протестующие, по словам организаторов марша это около 600 тысяч человек, требовали отставки главы регионального правительства.