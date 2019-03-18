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В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами

18 марта 2019 07:32
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Новости Испании. Каталония на марше. В Мадриде на демонстрацию вышли тысячи сторонников независимости этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами-1

Протестующие призывают власти Испании разрешить проведение референдума, а также требуют прекратить суд над каталонскими лидерами.

В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами-4

Мадрид обвинил 12 политиков в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств на организацию референдума о независимости. Власти королевства считают его проведение незаконным.

# Акции протеста # Фотофакт

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