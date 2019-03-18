В Мадриде протестующие требуют прекратить суд над каталонскими лидерами

Новости Испании. Каталония на марше. В Мадриде на демонстрацию вышли тысячи сторонников независимости этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие призывают власти Испании разрешить проведение референдума, а также требуют прекратить суд над каталонскими лидерами.