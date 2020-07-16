В Мадриде почтили память жертв коронавируса

Новости Испании. В Испании почтили память жертв COVID-19. Траурная церемония прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы возложить цветы к Вечному огню и склонить головы в минуте молчания, сюда прибыли все члены испанского правительства во главе с премьером Педро Санчесом. Присутствовали на мероприятии также глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политические деятели.

Церемония стала также данью уважения всем тем, кто внёс вклад в борьбу с пандемией: медицинскому персоналу, работникам транспорта, полиции, продавцам магазинов и всем, кто оставался на рабочих местах во время карантина.

Испания оказалась в списке наиболее пострадавших от пандемии стран. По официальным данным, болезнь унесла жизни 28 500 граждан.