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В Мадриде почтили память жертв коронавируса

16 июля 2020 14:15
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Новости Испании. В Испании почтили память жертв COVID-19. Траурная церемония прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде почтили память жертв коронавируса-1

Чтобы возложить цветы к Вечному огню и склонить головы в минуте молчания, сюда прибыли все члены испанского правительства во главе с премьером Педро Санчесом. Присутствовали на мероприятии также глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политические деятели.

В Мадриде почтили память жертв коронавируса-4

Церемония стала также данью уважения всем тем, кто внёс вклад в борьбу с пандемией: медицинскому персоналу, работникам транспорта, полиции, продавцам магазинов и всем, кто оставался на рабочих местах во время карантина.

Испания оказалась в списке наиболее пострадавших от пандемии стран. По официальным данным, болезнь унесла жизни 28 500 граждан.

# Коронавирус # Педро Санчес # Шарль Мишель # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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