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В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

16 июля 2020 13:12
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Новости Турции. На востоке Турции потерпел крушение самолёт службы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек -1

В результате ЧП погибли 7 человек, находившихся на борту. Воздушное судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника.

В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек -4

Накануне с бортом была потеряна связь. А через несколько часов спасатели обнаружили обломки самолёта в горах на западе провинции Ван. На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить, что стало причиной крушения.

# Крушение # Фотофакт

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