В Турции при крушении самолёта службы безопасности погибли 7 человек

Новости Турции. На востоке Турции потерпел крушение самолёт службы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли 7 человек, находившихся на борту. Воздушное судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с понедельника.