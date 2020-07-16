Мечеть Айя-София останется объектом всемирного наследия

Новости Турции. Собор Святой Софии в Турции останется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО после изменения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Собор Святой Софии в Турции останется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО после изменения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ, гарантирующий это, подписали Министерство культуры и туризма Турции и управление по делам религии страны. Также было принято решение ускорить реставрацию здания, а вход для туристов сделать бесплатным.
Напомним, 10 июля было отменено решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. После этого президент Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору статуса мечети и начале там мусульманских богослужений.