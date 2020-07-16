Мечеть Айя-София останется объектом всемирного наследия

Новости Турции. Собор Святой Софии в Турции останется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО после изменения его статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, гарантирующий это, подписали Министерство культуры и туризма Турции и управление по делам религии страны. Также было принято решение ускорить реставрацию здания, а вход для туристов сделать бесплатным.