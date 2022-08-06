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Министры Литвы массово ушли в отпуск. Что происходит?

06 августа 2022 10:43
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Новости Литвы. Не желая решать проблемы страны, министры Литвы массово ушли в отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока жители думают, на чем сэкономить в период роста цен на электричество, коммунальные услуги и продукты питания, в правительстве отдыхают. В частности, сменили рабочее кресло на лежак министры обороны, культуры, финансов, сельского хозяйства, соцзащиты и труда.  

Министры Литвы массово ушли в отпуск. Что происходит?-1

С 7 августа к числу отдыхающих присоединится и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Впрочем, всеобщее желание пусть и на время, но при этом в разгар кризиса, покинуть офисы не осталось незамеченным. Решительно осудили действия министров даже коллеги по политической арене. Глава социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте посчитала ситуацию выпиющей и отметила, что за 8 лет в правительстве такого нежелания работать не видела никогда.  

# Международная политика # Ингрида Шимоните # Вилия Блинкявичюте # Арвидас Анушаускас # Симонас Кайрис # Гинтаре Скайсте # Кястутис Навицкас # Моника Навицкене # Новости Литвы # Фотофакт

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