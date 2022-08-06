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Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг

06 августа 2022 14:51
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Новости США. Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг. Как сообщают местные СМИ, в 2022 году задолженность по кредитным картам подскочила сразу на 13 %. Такого Штаты не видели последние 20 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг-1

Но так ли далеко до нового рекорда? Ведь чтобы погасить кредит, американцы берут следующий, иногда на имя родственника, если личная история уже не нравится банку. И выбраться из этих бесконечных долговых обязательств пока невозможно: высокая инфляция не позволяет.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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