Новости США. Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг. Как сообщают местные СМИ, в 2022 году задолженность по кредитным картам подскочила сразу на 13 %. Такого Штаты не видели последние 20 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но так ли далеко до нового рекорда? Ведь чтобы погасить кредит, американцы берут следующий, иногда на имя родственника, если личная история уже не нравится банку. И выбраться из этих бесконечных долговых обязательств пока невозможно: высокая инфляция не позволяет.