В Турции совершено нападение на католическую церковь

Министр внутренних дел Турции Али Ерлыкая сообщил о случае вооруженного нападения на церковь Святой Марии в Стамбуле, в ходе которого один человек погиб. Об этом пишет ТАСС.

Атака была совершена около 11:40 по местному расписанию, пока гражданин С.Т. был в церкви. По словам представителя Партии справедливости и развития Омера Челика, жертвой стала гражданка Турции.

Двое неизвестных в масках использовали огнестрельное оружие и сумели сбежать. Органы правопорядка ведут поиски нападавших. Стамбульская прокуратура начала расследование, а турецкие власти осудили нападение.