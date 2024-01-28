Bloomberg: отказ от газа РФ создает большой риск для Европы

Европа все чаще зависит от американского СПГ, что стало рискованно из-за решения президента США Джо Байдена о приостановке новых экспортных контрактов на сжиженный газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Байден заявил, что США приостанавливают одобрение новых контрактов на экспорт СПГ из-за изменений климата. Это решение вызвало критику, включая заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о том, что это укрепляет позиции РФ и вынуждает Европу зависеть от ее экспортных поставок.

Европа, давно зависящая от русского газа, переходит на американский, но этот путь оказывается все более опасным. Сегодня около половины европейского импорта СПГ приходится на американские поставки, и эта доля, как ожидается, будет расти. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать поставки природного газа в Европу, но еще не увидела такой готовности с другой стороны.

