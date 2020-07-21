В Луцке мужчина с оружием захватил автобус с заложниками

Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками.
По информации МВД Украины, в автобусе находятся около 20 человек. При себе нападавший имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. На месте работают все службы полиции.
Для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия на место срочно вылетел министр внутренних дел Украины.
Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, были слышны выстрелы, автобус поврежден. Делается все для того, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Владимир Зеленский держит ход событий под личным контролем.