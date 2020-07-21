В Луцке мужчина с оружием захватил автобус с заложниками

Новости Украины. В Луцке в центре города мужчина захватил автобус с заложниками.

По информации МВД Украины, в автобусе находятся около 20 человек. При себе нападавший имеет взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. На месте работают все службы полиции.