В Австралии из-за сильнейшего наводнения затоплены более 20 тысяч домов

Новости Австралии. Более тысячи человек были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Люди размещены во временных центрах. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в городе Таунсвилл. Здесь и в соседних районах закрыты государственные учреждения, детские сады и школы, частично прекращена подача электроэнергии.