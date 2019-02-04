В Австралии из-за сильнейшего наводнения затоплены более 20 тысяч домов

Новости Австралии. Более тысячи человек были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Более тысячи человек были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди размещены во временных центрах. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в городе Таунсвилл. Здесь и в соседних районах закрыты государственные учреждения, детские сады и школы, частично прекращена подача электроэнергии.
Затоплены свыше 20 тысяч домов и объектов инфраструктуры. В пострадавшие районы организована доставка товаров первой необходимости и продуктов питания. Для помощи гражданам мобилизованы силы ВВС и армии. Только за последние 24 часа специалисты провели 18 спасательных операций.