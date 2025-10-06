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14 детей погибли после приёма сиропа от кашля в Индии

06 октября 2025 10:37
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14 детей от 5 до 9 лет погибли в Индии после принятия сиропа от кашля. Правительство страны начало масштабное расследование. ЧП случилось в двух центральных штатах Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 детей погибли после приёма сиропа от кашля в Индии-2

Лабораторные исследования выявили в лекарстве ядовитое химическое вещество, которое используется в промышленных растворителях. Его концентрация почти в два раза превышала допустимые нормы. Сейчас проводят проверку фармацевтической компании, выпускающей сироп. Происшествие вызвало волну антиправительственных акций.

14 детей погибли после приёма сиропа от кашля в Индии-4

После этих убийств более десятка детей, умерших после употребления этого лекарства, главный министр заявляет, что оно теперь запрещено. Мы спрашиваем его, как это лекарство, которое уже было запрещено в других штатах, продается в наших аптеках? 

Запретить препарат недостаточно. Власти должны рассказать нам, какие меры приняты в отношении виновных должностных лиц. Где инспектор по контролю за оборотом наркотиков, который отвечает за контроль над продажей лекарств в округе? Где министр здравоохранения?

14 детей погибли после приёма сиропа от кашля в Индии-6

В Индии опечатали все склады, где хранился опасный препарат. Из продаж его снимают в аптеках страны. Возбуждено уголовное дело. Задержаны несколько врачей, которые выписывали сироп детям. 

# ЧП

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