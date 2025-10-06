14 детей погибли после приёма сиропа от кашля в Индии

14 детей от 5 до 9 лет погибли в Индии после принятия сиропа от кашля. Правительство страны начало масштабное расследование. ЧП случилось в двух центральных штатах Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лабораторные исследования выявили в лекарстве ядовитое химическое вещество, которое используется в промышленных растворителях. Его концентрация почти в два раза превышала допустимые нормы. Сейчас проводят проверку фармацевтической компании, выпускающей сироп. Происшествие вызвало волну антиправительственных акций.

После этих убийств более десятка детей, умерших после употребления этого лекарства, главный министр заявляет, что оно теперь запрещено. Мы спрашиваем его, как это лекарство, которое уже было запрещено в других штатах, продается в наших аптеках?

Запретить препарат недостаточно. Власти должны рассказать нам, какие меры приняты в отношении виновных должностных лиц. Где инспектор по контролю за оборотом наркотиков, который отвечает за контроль над продажей лекарств в округе? Где министр здравоохранения?