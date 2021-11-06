Прямой эфир

В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона. Там прошла акция против британского правительства

06 ноября 2021 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Восемь полицейских пострадали при столкновении с протестующими на «Марше миллиона масок» в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона. Там прошла акция против британского правительства-1

Участники акции забросали правоохранителей фейерверками, когда те пытались предотвратить опасный запуск салютов. Арестованы 12 демонстрантов. Одна из групп собравшихся протестовала против COVID-паспортов. Кульминацией марша стало сожжение чучела британского премьера.

# Акции протеста # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США
06 ноября 2021 12:08

Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США

Известная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта
06 ноября 2021 12:06

Известная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта

В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку на пляже. Убиты два человека
05 ноября 2021 10:31

В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку на пляже. Убиты два человека