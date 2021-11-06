В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона. Там прошла акция против британского правительства

Новости Великобритании. Восемь полицейских пострадали при столкновении с протестующими на «Марше миллиона масок» в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Восемь полицейских пострадали при столкновении с протестующими на «Марше миллиона масок» в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники акции забросали правоохранителей фейерверками, когда те пытались предотвратить опасный запуск салютов. Арестованы 12 демонстрантов. Одна из групп собравшихся протестовала против COVID-паспортов. Кульминацией марша стало сожжение чучела британского премьера.