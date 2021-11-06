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Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США

06 ноября 2021 12:08
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Новости США. Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США-1

Трагедия произошла на ночном концерте известного рэпера. Выступление собрало в Техасе около 50 тысяч человек. Люди пытались протолкнуться ближе к сцене, теряли сознание, падали. В итоге началась паника и давка. Вскоре шоу было остановлено.  

Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США-4

Некоторые пострадавшие получили помощь в полевом госпитале на территории парка, 17 человек доставлены в больницу, 11 из них – с временной остановкой сердца.  

# Фестиваль # Трэвис Скотт # Фотофакт

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