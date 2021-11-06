Новости США. Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Восемь человек погибли из-за давки на музыкальном фестивале в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на ночном концерте известного рэпера. Выступление собрало в Техасе около 50 тысяч человек. Люди пытались протолкнуться ближе к сцене, теряли сознание, падали. В итоге началась паника и давка. Вскоре шоу было остановлено.
Некоторые пострадавшие получили помощь в полевом госпитале на территории парка, 17 человек доставлены в больницу, 11 из них – с временной остановкой сердца.