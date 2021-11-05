Прямой эфир

В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку на пляже. Убиты два человека

05 ноября 2021 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В Мексике на крупном курорте в Канкуне произошла перестрелка наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убиты два человека. Неизвестные открыли огонь на пляже, затем вооруженный человек ворвался в ближайший отель.  

В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку на пляже. Убиты два человека-1

Перепуганных постояльцев в целях безопасности администрация спрятала в одном из помещений. Остальные забаррикадировались в своих номерах. Прибывшая на место полиция задержала нападавшего. По предварительным данным, среди туристов жертв и пострадавших нет.  

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию
05 ноября 2021 09:59

Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию

Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае
05 ноября 2021 08:08

Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии
05 ноября 2021 08:06

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии