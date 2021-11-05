В Мексике наркоторговцы устроили перестрелку на пляже. Убиты два человека

Новости Мексики. В Мексике на крупном курорте в Канкуне произошла перестрелка наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убиты два человека. Неизвестные открыли огонь на пляже, затем вооруженный человек ворвался в ближайший отель.