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Известная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта

06 ноября 2021 12:06
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Новости Бразилии. Популярная бразильская певица погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Известная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта-1

Он упал в сельской местности. Марилии Мендонса было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino. Помимо артистки на борту находились еще пять человек. Это дяди и продюсер певицы, а также два пилота. Все они погибли.

# Авиакатастрофа # Марлия Мендонса # Фотофакт

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