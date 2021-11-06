Известная бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта

Новости Бразилии. Популярная бразильская певица погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Популярная бразильская певица погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он упал в сельской местности. Марилии Мендонса было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino. Помимо артистки на борту находились еще пять человек. Это дяди и продюсер певицы, а также два пилота. Все они погибли.