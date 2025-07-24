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В РФ выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Стратус»

24 июля 2025 08:58
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В РФ выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Стратус»-0

В Российской Федерации зарегистрировано 114 случаев инфицирования новым видом коронавируса XFG («Стратус»), впервые выявленного 24 апреля 2025 года. Более половина случаев приходится на Москву. Об этом пишет ТАСС.

Очаги заболевания также выявлены в различных регионах, включая Санкт-Петербург, Алтай, Иркутск, Калининград, Челябинск и другие. Новый вариант был образован путем комбинирования штаммов LF.7 и LP.8.1.2.

XFG очень заразен, но вызывает лишь слабые симптомы, схожие с омикронными, включая хрипоту в голосе. Считается, что он не представляет угрозы для здоровья населения.

Фото: pixabay

# Россия

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