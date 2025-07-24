Рада в пятницу проголосует за законопроект о снятии ограничений с НАБУ и САП

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, призванный восстановить самостоятельность НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского депутата Ярослава Юрчишина.

Его подписали 48 депутатов, и голосование может состояться уже завтра.

Ранее уже был принят закон об ограничении самостоятельности антикоррупционных органов, который получил негативную реакцию со стороны ряда депутатов и общественности.

Акции протеста состоялись в ряде украинских городов, в том числе и в Киеве, где возле офиса главы государства прошел митинг.

Часть депутатов планирует оспорить закон в конституционном суде. Страны «Большой семерки» выражают обеспокоенность действиями СБУ в связи с НАБУ и намерены обсудить ситуацию с украинскими властями.

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