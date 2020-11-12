В Японии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов из-за пандемии коронавируса

В Японии из-за пандемии рестораны и пабы разоряются рекордными темпами. С января по октябрь заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Японии из-за пандемии рестораны и пабы разоряются рекордными темпами. С января по октябрь заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам экспертов, экономика страны восстанавливается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, а эффект от поддержки со стороны общественных институтов уже идет на убыль.
Полного локдауна не выдержит и экономика Украины. Премьер-министр страны подчеркнул: несмотря на то, что десятки европейских государств идут на усиление карантинных мероприятий, власти пойти на такие меры не могут.