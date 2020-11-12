Прямой эфир

В Японии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов из-за пандемии коронавируса

12 ноября 2020 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Японии из-за пандемии рестораны и пабы разоряются рекордными темпами. С января по октябрь заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов из-за пандемии коронавируса-1

По словам экспертов, экономика страны восстанавливается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, а эффект от поддержки со стороны общественных институтов уже идет на убыль.

В Японии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов из-за пандемии коронавируса-4

Полного локдауна не выдержит и экономика Украины. Премьер-министр страны подчеркнул: несмотря на то, что десятки европейских государств идут на усиление карантинных мероприятий, власти пойти на такие меры не могут.

# Коронавирус # Денис Шмыгаль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России создали тест-системы, способные выявить коронавирус при отсутствии симптомов
11 ноября 2020 20:39

В России создали тест-системы, способные выявить коронавирус при отсутствии симптомов

«Карантин выходного дня» ввели в Украине до конца ноября
11 ноября 2020 20:25

«Карантин выходного дня» ввели в Украине до конца ноября

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
11 ноября 2020 20:14

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента