В Японии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов из-за пандемии коронавируса

В Японии из-за пандемии рестораны и пабы разоряются рекордными темпами. С января по октябрь заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, экономика страны восстанавливается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, а эффект от поддержки со стороны общественных институтов уже идет на убыль.