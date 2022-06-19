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В Лондоне на улицы вышли тысячи людей. Они возмущены бездействием власти на фоне экономического кризиса

19 июня 2022 08:36
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Новости Великобритании. Тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить несогласие с бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне на улицы вышли тысячи людей. Они возмущены бездействием власти на фоне экономического кризиса-1

Активисты требуют от правительства и премьер-министра принять более решительные меры для поддержки населения либо уйти в отставку.

Британцы не голословны. Банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции до 11 % к октябрю 2022 года. Глава Национального союза фермеров сообщила, что пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций. 

В Лондоне на улицы вышли тысячи людей. Они возмущены бездействием власти на фоне экономического кризиса-4

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# Акции протеста # Майнетт Баттерс # Борис Джонсон # Фотофакт

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